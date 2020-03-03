Предлагаем гороскоп на 3 марта. День благоприятен для осуществления запланированных дел и проведения финансовых операций.

Также читайте Гороскоп на эту неделю, что ждет все знаки Зодиака со 2 по 8 марта.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня лучше подумать о личных интересах и собственной выгоде, а "хотелки" других отодвинуть на второй план. Для этого придется проявить выдержку и самообладание, чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими. Отстаивайте свое твердо, но вежливо и деликатно, не опускаясь до уровня интриг.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцов может настигнуть мысль, что счастье не в деньгах, а их количестве. Но планы обогащения, которые вы строите, нуждаются в неторопливом воплощении. Быстро сделать это не получится. Пересмотрите свои идеи и проекты на предмет того, насколько они учитывают реальность, чтобы не попасть в плен далеких от жизни фантазий.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы смогут чувствовать себя комфортно в авральном режиме, который для вас организуют другие. Вы будете, как серфер, ловко лавировать на волнах непредвиденных событий, и справляться с огромным количеством работы. Возможен и противоположный расклад событий: день выдастся размеренным и сонным, но вы также будете чувствовать себя уютно.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раки рискуют потерять выгоду от финансовых вложений и даже потерпеть репутационные риски. Могут возникнуть сложности с оформлением документов. Чтобы избежать неприятностей, проявите собранность и внимательность. Постарайтесь наладить работу, так, чтобы она шла плавным потоком без рывков, ведь, если вы будете рационально использовать силы, то на свежую голову сможете вовремя заметить все подвохи и ошибки.

Лев (23.07 - 23.08)

В течение дня у Львов возможны, как приятные, так и неприятные сюрпризы. Ситуация может развиваться не по плану, что буквально выведет вас из себя. В жизни могут вдруг всплыть вопросы, которые не будут похожи на те, с которыми вам приходилось сталкиваться ранее. Возможно, вы стоите на пороге нового этапа в жизни.

Дева (24.08 - 23.09)

Деве сегодня лучше опираться на собственный здравый смысл. Вокруг вас могут находиться те, кто относится к проблемам несерьезно, всякий раз вынуждая вас принимать необдуманные решения. Окружающим будут склонны к поверхностным суждениям, и вряд ли вам удастся кого-то переубедить. Обернуть ситуацию в свою пользу вы сможете, проконтролировав моменты, за которые отвечаете вы сами.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня может возникнуть ощущение, что вы весь день куда-то спешите и ничего не успеваете. Вторник пройдет достаточно активно, без суеты не обойдется. Не удивляйтесь, если вам может начать казаться, что вы вечно опаздываете и ничего не успеваете. Справиться с напряжением будет непросто. Выделите самые важные задачи, а остальное перенести на потом. Освободившееся время посвятите релаксу и отдыху.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В ссорах может рождаться раздражение и неприязнь, но только не истина. День будет складываться таким образом, что вокруг могут то и дело возникать всевозможные диспуты. Если на каждый тратить энергию, то сил на другие дела просто не останется. Помните, что хотя окружение и будет провоцировать вас на конфликт, поддаваться этому не следует. Лучше сосредоточиться на своих делах.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вам нужно сегодня быть внимательнее на работе, чтобы не позволить коллегам перехватить вашу инициативу. Важно укрепить свои позиции в коллективе, быть готовым показать руководителю свою активность, а конкуренту - зубы. Успех дела будет зависеть от вашего самообладания.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог может почувствовать упадок сил, что помешает выполнять даже самые необходимые дела. Вполне возможно, что из-за этого день будет складываться под девизом "О том, что будет завтра, я подумаю завтра". Примите свое состояние и позвольте себе расслабиться и просто переждать сутки, поскольку, пока вы не отдохнете, работник из вас не очень.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеев может настигнуть авитаминоз и отсутствие солнечных дней, которые ударят по вашей энергичности. Чтобы правильно настроиться на дела, примите контрастный душ, включите любимую музыку с утра, выпейте горячего черного чаю с сахаром и лимоном. Это поможет немного стряхнуть апатию и задать нужный темп сегодняшнему дню.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы будут руководствоваться сегодня правилом, что самая лучшая работа - высокооплачиваемое хобби. Вам лучше взять паузу и отодвинуть рабочие моменты на пару дней. Когда у вас будет больше времени на решение задач, все обязательно получится.

Читайте также Гороскоп на март 2020. Что в этом месяце ждет все знаки Зодиака.