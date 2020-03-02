Сирийская армия Башара Асада в воскресенье, 1 марта, отбила у турецких войск город Серакиб, расположенный на слиянии двух главных дорог ведущих в Алеппо в провинции Идлиб, которые Дамаск стремится полностью контролировать.

Об этом сообщает AMN.

Сообщается, что наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта. А до этого возобновлялось контрнаступление в этом районе со стороны турецких войск. Подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город, прежде чем начнется контрнаступление.

Отметим, что в начале февраля сирийские правительственные войска вошли в город Серакиб, однако на прошлой неделе контроль над городом был потерян.