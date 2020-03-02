Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции и прокуратуры Украины из-за незаконного преследования российских следователей в рамках расследования дела крымчанина Ахтема Чийгоза.

Как рассказала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, после этого сотрудники правоохранительных органов Херсона начали уголовное преследование трех граждан России.

Уточняется, что именно эти лица осуществляли предварительное следствие по делу Чийгоза, которого в 2017 году так называемый "суд" в Крыму приговорил к восьми годам лишения свободы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Чуть позже появилась реакция Кремля.

Также "Страна" писала, что партия "Голос" певца Святослава Вакарчука презентовала свою стратегию "холодной деоккупации" территорий Донбасса и Крыма при одновременно выходе из Минских соглашений.