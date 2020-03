В понедельник, 2 марта, на Филиппинах, в городе Маниле, вооруженный мужчина устроил в торговом центре стрельбу и захватил заложников.

Об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.

Breaking: Police are responding to a hostage situation at a mall in Manila, Philippines. Initial reports indicate that there are up to 30 hostages and the suspect is a former security guard. pic.twitter.com/PL0EHwrL9O