Турция наращивает военное присутствие в Сирии, активно включаясь в боевые действия, которые ведут в провинции Идлиб между собой проправительственные силы и вооруженная оппозиция, представленная исламистскими организациями разной степени радикальности.

Турция воюет на стороне последних.

Война идет с большими потерями.

На прошлой неделе от авиаудара сирийских (по другим данным российских) ВВС погибло 36 турецких солдат.

В ответ Анкара начала регулярные удары по военным объектам Сирии. Главной атакующей силой турок стали беспилотники их собственного производства. Судя по ярким видеороликам, которые публикуют турецкие военные - эти БПЛА действительно кое-что могут.

Правда, уже поступают данные, что "мухи Эрдогана" сирийцы начали сбивать. Но, тем не менее, в первые дни их использования они успели нанести заметный ущерб армии Асада.

Это уже вызвало всплеск интереса в мире к возможностям турецких БПЛА. В том числе, и в Украине.

Учитывая, что авиацию Киев на Донбассе не использует, а беспилотники - очень плотно, то не исключено, что опыт турок в Сирии может сподвигнуть Украину на внедрение новой тактики в своем "Идлибе" - на линии фронта с "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" разбиралась в значении беспилотников для войны в Сирии и возможности их применения на Донбассе.

Кино и турки

Первый беспилотный удар по сирийской армии последовал 27 февраля - после гибели трех десятков турецких военных в Идлибе.

Удар наносился беспилотниками и транслировался министерством обороны. Получилось очень зрелищное кино. На ролике было видно, как турки с воздуха расстреливают военную технику и склады сирийской армии.

Такие удары начали наноситься ежедневно. А вчера Турция формализовала дрон-атаку, объявив о начале операции "Весенний щит".

Ролики атак турецких БПЛА продолжали наводнять интернет.

تم تدمير شاحنات ذخيرة تابعة للنظام مختبئة تحت مبنى يبعد حوالي 20 كم شمال سراقب من قبل القوات االمسلحة التركية. استمرت الانفجارات في المبنى لساعات. pic.twitter.com/xyJl4FX7W2 — Clash Report (@clashreport) March 2, 2020

Позиции сирийской армии методично расстреливались ракетами с воздуха. Это стало тяжелым ударом, поскольку, как уже говорилось, боевики, на войну с которыми "заточены" силы Асада, такие налеты были совершать не в состоянии.

Приходилось прятаться в бункеры, что осложнило положение наступающей армии Асада.

In #Sheikhmustafa, southern Idlib, a convoy of tanks and armoured vehicles belonging to the #regime were completely destroyed by Turkish #UAVs. pic.twitter.com/fauyuFBl89 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2020

При этом о всемогуществе "беспилотного флота" Эрдогана говорить пока рано.

Во-первых, уже есть данные о том, что аппараты, разящие с воздуха, начали сбивать. О трех таких случаях заявила 1 марта сирийская армия и опубликовала видео, на котором виден один сбитый аппарат.

Заявляется, что сирийцы "приземлили" самые крупные и дорогие турецкие БПЛА Anka-S, который на вооружении всего три десятка.

Турция в ответ заявила, что сбила два сирийских самолета Су-24. В Дамаске это подтвердили и заверили, что пилоты успешно катапультировались и сели на своей территории.

Во-вторых даже в условиях массированных атак дронов Турция не смогла удержать за лояльными себе силами город Серакиб, над которым сбили дрон.

Наступление сирийской армии на Серакиб началось 1 марта. Оно стало ответом на атаку в этом районе со стороны турецких войск и союзных им формирований. Подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации к утру 2 марта смогли вытеснить противника к Афесу и Найрабу.

Впрочем, нет гарантии, что турки не попробуют отбить этот населенный пункт. Но факт остается фактом: даже с беспилотникам армия Эрдогана не смогла предотвратить потерю контроля над территорией.

Что слегка смазывает картинку ошеломляющих побед "Весеннего щита", которую рисует Турция. Тем более, что неизвестно, насколько беспилотная атака вообще стала фатальной для Сирии. И, хотя она является весомым аргументом в сирийской войне, выиграть ее в целом, как и любой отдельно взятый род войск, дроны не в состоянии.

В мире беспилотники показывают себя эффективным оружием против не оснащенных ПВО нерегулярных войск (та же Турция использовала свои дроны в основном против ИГИЛ и курдов). Но более-менее организованный противник серьезно ограничивает возможности применения БПЛА.

И тот факт, что сирийцы не готовились к войне с налетами турецких дронов, не говорит о том, что эта проблема не будет решаться - и охота на БПЛА, как видим, уже началась.

Кроме того, пока не видно массированного противодействия новой угрозе со стороны российской армии, обладающей и мощной ПВО, и средствами радиоэлектронной борьбы.

Но Москва вообще не факт, что будет предпринимать какие-то действия до встречи Путина и Эрдогана 5 марта. И неизвестно, как себя будут чувствовать турецкие дроны после того, как россиянам отдадут команду их массово сбивать.

Как Турция стала БПЛА-державой

Турция является третьим в мире производителем дронов - после США и Израиля.

Анкара развернула производство беспилотных аппаратов еще в начале двухтысячных. Причем без всякой помощи со стороны Запада и НАТО.

Более того - даже вопреки воле американцев, которым был невыгоден конкурент на этом быстрорастущем рынке военных технологий.

За последние пять лет турки не просто разработали, а произвели и поставили на вооружение два ударных БПЛА - полутонный Bayraktar TB2 и более крупную "полуторку" Anka.

Ударной версии "Байрактаров" на вооружении Турции сто единиц. "Анок" примерно втрое меньше. Bayraktar (в переводе "знаменосец") поставляется во многие страны мира. Его покупают из-за высокой автономности: 24 часа в воздухе.

Дрон оснащен противотанковыми ракетами или авиабомбами. Именно эту модель купила и Украина в 2018 году.

Украина и турецкие дроны

Меморандум о поставках в Украину беспилотных авиационных комплексов был подписан в Анкаре в июле 2018 года. Речь шла о шести машинах и 200 ракетах к ним. Сумма контракта - 69 миллионов долларов.

"Эти беспилотники, оперативно-тактического уровня, кроме высоких технологических характеристик, они вооружены и могут быть довооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей", - говорил тогда президент Петр Порошенко.

Первую партию - три единицы - в январе 2019 года закупила компания "Укроборонпром". Говорилось, что помимо дронов создается украино-турецкое совместное предприятие для производства запчастей и ремонта БПЛА прямо в Украине.

С уже закупленными "знаменосцами" позировал тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов.

Фото: rnbo.gov.ua

В марте 2019 года Порошенко передал на баланс ВСУ три ударных БПЛА из Турции.

20 марта беспилотники были опробованы в небе Украины. Во время полета они отработали нахождение различных типов целей, передачу их координат в командный центр, а также нанесение удара.

Также "Байрактары" уничтожили цели на Житомирском полигоне. Дроны были вооружены авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

После этого военным потребовалось еще полгода, чтобы научиться управлять дронами. В сентябре украинские военные в Турции закончили курс обучения по эксплуатации Bayraktar TB2 и получили сертификаты.

Ждать ли "Байрактаров" на Донбассе?

То есть, как видим, украинские военные еще в сентябре научились управлять закупленными в Турции беспилотниками. Тем не менее, пока информации об их использовании на Донбассе нет.

Хотя после наглядной демонстрации в Турции в Украине начали раздаваться призывы поскорее применить дроны против "ДНР" и "ЛНР".

Особенно сильно эту тему начали продвигать сторонники Порошенко.

"В Сирии войска асада и РФ объявили настоящую охоту на турецкие БПЛА. Потому что беспилотники стали для них кошмаром. Полезный опыт, нужно перенимать", - пишет блогер Кирилл Сазонов.

"В свое время, некоторые эксперты обвиняли Порошенко в закупке турецких ударных беспилотников. И в чем только не обвиняли Порошенко? Давайте лучше посмотрим работу таких БПЛА по очистке планеты от московитской заразы, правда, в Сирии", - радуется волонтер Мирослав Гай.

Беспилотники на Донбассе воюют уже давно, правда, в основном, для разведовательных целей. Особенно они активны с тех пор, как сепаратисты "приземлили" украинскую авиацию в этом районе.

При этом то одна, то другая сторона сообщают о том, что сбили беспилотник противника.

Могут ли существенно изменить расклад сил три ударных дрона из Турции, которые стоят на вооружении ВСУ? Или впоследствии шесть? В этом есть большие сомнения, глядя на события в Сирии, где, несмотря на флот Эрдогана силы Асада продолжают наступать и даже начали сбивать турецкие БПЛА.

"Кадры расстрелов с воздуха обошли весь мир. Но это кровавое шоу возможно только при полном отсутствии противодействия со стороны средств РЭБ и систем ПВО России. Два или три новейших турецких беспилотника Anka-S (куда более крутые и дорогие аппараты, чем TB-2) сбили сами асадиты", - пишет в Facebook волонтер ВСУ Юрий Касьянов, который занимается проблематикой военных дронов.

"Отправь "Байракторы" на Донбасс, нашпигованный российскими РЭБ и ПВО, под боком у России, и увидишь совсем другое кино (чем в Сирии - Ред.)", - считает волонтер.

"То, что у россиян есть чем сбивать турецкие "воздушные этажерки", ползущие по небу, мы знаем и по трагедиям на Донбассе и в Иране, где российскими ракетами были сбиты значительно более скоростные и высотные цели", - пишет Касьянов.

То есть пока вероятность применения "Байрактаров" на Донбассе невысока - оружие это дорогое и штучное, и потерять его ради достижения локального и ограниченного эффекта, было бы не рационально.

С другой стороны, обстрение боев на Донбассе часто имеет больше информационный характер, чем собственно военные цели. Поэтому применения турецкого "чудо-оружия" в отдельных ситуациях исключать нельзя. Если это будет необходимо для создании картинки "возмездия" после очередных столкновений на линии фронта.