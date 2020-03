Турция наращивает военное присутствие в Сирии, активно включаясь в боевые действия, которые ведут в провинции Идлиб между собой проправительственные силы и вооруженная оппозиция, представленная исламистскими организациями разной степени радикальности.

Турция воюет на стороне последних.

Война идет с большими потерями.

На прошлой неделе от авиаудара сирийских (по другим данным российских) ВВС погибло 36 турецких солдат.

В ответ Анкара начала регулярные удары по военным объектам Сирии. Главной атакующей силой турок стали беспилотники их собственного производства. Судя по ярким видеороликам, которые публикуют турецкие военные - эти БПЛА действительно кое-что могут.

Правда, уже поступают данные, что "мухи Эрдогана" сирийцы начали сбивать. Но, тем не менее, в первые дни их использования они успели нанести заметный ущерб армии Асада.

Это уже вызвало всплеск интереса в мире к возможностям турецких БПЛА. В том числе, и в Украине.

Учитывая, что авиацию Киев на Донбассе не использует, а беспилотники - очень плотно, то не исключено, что опыт турок в Сирии может сподвигнуть Украину на внедрение новой тактики в своем "Идлибе" - на линии фронта с "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" разбиралась в значении беспилотников для войны в Сирии и возможности их применения на Донбассе.

Первый беспилотный удар по сирийской армии последовал 27 февраля - после гибели трех десятков турецких военных в Идлибе.

Удар наносился беспилотниками и транслировался министерством обороны. Получилось очень зрелищное кино. На ролике было видно, как турки с воздуха расстреливают военную технику и склады сирийской армии.

Такие удары начали наноситься ежедневно. А вчера Турция формализовала дрон-атаку, объявив о начале операции "Весенний щит".

Ролики атак турецких БПЛА продолжали наводнять интернет.

Позиции сирийской армии методично расстреливались ракетами с воздуха. Это стало тяжелым ударом, поскольку, как уже говорилось, боевики, на войну с которыми "заточены" силы Асада, такие налеты были совершать не в состоянии.

Приходилось прятаться в бункеры, что осложнило положение наступающей армии Асада.

