Вечером 1 марта на границе Греции и Болгарии по запросу России был задержан первый командир Айдара, экс-депутат Сергей Мельничук.

Его задержали сотрудники Интерпола по запросу России. Он подозревается в убийстве двух человек и создании незаконного вооруженного формирования.

Как выяснила "Страна" - РФ преследует Мельничука по делу Надежды Савченко, которую приговорили за убийство двух российских журналистов летом 2014 года.

Это не единственный случай, когда бойцов батальонов задерживали за границей по запросу Москвы.

"Страна" разбиралась, что произошло.

Как и за что задерживали Мельничука

1 марта Сергей Мельничук на своей странице в Facebook сообщил, что сотрудники Интерпола задержали его по запросу России. "Задержали по делу Надежды Савченко. За то, что я командовал 24 отдельным штурмовым батальоном "Айдар", - сообщил Мельничук. Вместе с ним была беременная жена и девятимесячный сын.

По его словам, он был задержан за убийство на территории Ростовской области и создание незаконного вооруженного формирования.

Также, по его словам, в ордере Интерпола не совпадали его имя, фамилия, место рождения и указанные паспорта и было указано, что по национальности он россиянин.

Он также попросил сотрудников украинского посольства связаться с ним, чтобы помочь с адвокатом.

Позже Мельничук написал, что встретился с украинским консулом в Салониках. Его оставили в полицейском участке, а жену с ребенком, которые находились с ним, поместили в гостиницу.

Утром 2 марта его супруга Мила Мельничук сообщила, что Сергея Мельничука только что арестовали.

Мила Мельничук с сыном и мужем

Мила рассказала "Стране", что произошло в Европе и зачем они с мужем туда ехали.

"Сергей поехал на соревнования по боксу к нашей команде, а я на религиозную конференцию. Мужа задержали по старому запросу интерпола четырехлетней давности. Ему предъявляют убийство двух русских граждан, но он никогда и не был в Ростовской области. Когда-то был момент, что Россия через интерпол подала запрос на задержание всех украинских политиков, а мы в обратную разослали. Об этом уже все забыли и никто это не воспринимал серьезно. Мы ехали на машине, проездили вместе 27 стран и никаких проблем не было", - заявила она.

По ее словам, сейчас идет общение с консулом Украины.

"Они ждут решение прокурора, но мне сказали, что этот процесс может тянуться несколько лет. Консулы первое время не оказывали никакого содействия, они приехали после того, как начался хайп в мире. Первая реакция: "Ждите, мы будем разбираться". Я сказала, что у нас задержание и мой муж жизнь за эту страну отдавал", - рассказала Мила Мельничук.

В окружении бывшего комбата "Стране" пояснили, что задержание по запросу из России связано с делом Савченко.

"По решению Басманного суда Москвы Мельничук уже 6 лет является заочно задержанным по делу Надежды Савченко. Ему инкриминируют убийство двух и больше людей, а также создание незаконного вооруженного формирования", - рассказал нам знакомый Мельничука.

На сайте Следственного комитета РФ говорится, что Мельничук принимал участие в минометном обстреле российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Чем известен Мельничук

Сергей Мельничук родом из Житомира. В 1994 году окончил житомирское военное училище по специальности "радиоинженер". После этого десять лет прослужил в ракетных войсках. В 2004 году в звании майора вышел в запас и пошел работать в частный сектор.

На Майдане был сотником и комендантом самообороны, а после начала боевых действий на Донбассе был мобилизован в армию. Где возглавил 24-й батальон территориальной обороны "Айдар", который базировался в Луганской области.

Батальон был укомплектован добровольцами из "Самообороны Майдана" и "Правого сектора". Назван по имени речки Айдар, возле которой, по легенде, принял первый бой.

Комплектовался батальон без участия военкматов - бойцов отбирал сам Мельничук. На первых порах финансировался добробат Днепропетровской облгосадминистрацией и ее руководителем Игорем Коломойским.

Добробат попадал во многие скандалы, считался фактически неподконтрольным ВСУ, проводил собственные операции на луганском направлении. В "Айдаре" служила в частности Надежда Савченко, которая попала в плен "ЛНР" и россиянам и была судима за гибель журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. По которым, как утверждается, она корректировала огонь "Айдара".

Также в минометном обстреле по Корнелюку и Волошину, как утверждают в Следственном комитете РФ, принимал участие и Мельничук.

Видимо, по этому поводу его и разыскивает Россия. 26 июня 2014 года на сайте Следкома появилось сообщение: "По данным СК России, полученным в ходе расследования уголовного дела, командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории, когда погибли журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В ближайшее время Следственным комитетом будет вынесено постановление о привлечении Мельничука в качестве обвиняемого и решен вопрос об объявлении его в розыск".

Сепаратисты обвиняли "Айдар" в мародерстве и неонацизме.

Осенью 2014 года Сергей Мельничук на волне популярности добробатов стал депутатом Верховной Рады, куда прошел от Радикальной партии. И в ноябре Минобороны сняло его с командования "Айдаром". А сам батальон, снискавший дурную славу, годом позже попыталось расформировать.

Однако по этому поводу у бывшего комбата вышел конфликт с ведомством, который дошел до вооруженного штурма здания МО в 2015 году сторонниками Мельничука в "Айдаре". За это депутат был исключен из фракции Радикальной партии и перешел в группу "Воля народа". Однако от планов расформировать "Айдар" власти отказались.

На депутатском посту также отметился рядом скандалов. Например, в своей декларации он указал триллион гривен налички, что потом объяснил шуткой. На одном из эфиров он разбил нос депутату-радикалу Дмитрию Линько.

Случай с "Тополей" Мазуром

Это не единственный такой случай, когда добробатовца задерживают в Европе по запросу из России.

В Польше в ноябре прошлого года задержали украинца Игоря Мазура. Это атошник, который воевал в Чечне. Собственно поэтому его и задержали - как и на Мельничука, Россия подала на него в розыск по линии Интерпола. Игорь Мазур - участник "УНА-УНСО", воевавший на Донбассе с позывным "Тополь".

На него была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании.

Игорь Мазур

Однако Польша отказала России, и позже Мазура передали в Люблине украинским дипломатам.