На помощь к первому командиру батальона "Айдар", бывшему нардепу Сергею Мельничуку, которого 1 марта по запросу РФ задержали на границе Греции с Болгарией, приехал консул Украины в Салониках Вадим Саблук.

Об этом Мельничук сообщил на своей странице в Facebook.

"Прибыл на выручку консул Украины в Салониках Саблук Вадим (МИД заработало, спасибо). Спасибо всем, кто звонил, переживал и помогает", - написал Сергей Мельничук.

Также по его словам, в ордере Интерпола, на основании которого его задержали, его имя, фамилия, место рождения, данные о паспортах не совпадают с реальными. Кроме того, в документе его национальность обозначена как россиянин, а в причине задержание указано "убийство на территории Ростовской области и создание незаконного вооруженного формирования".

Скриншот, фото: Facebook/ Aydar Gepard

Напомним, в начале 2020 года экс-депутат и командир "Айдара" Игорь Лапин получил от военкомата полмиллиона гривен.