На этой неделе, с 3 по 6 марта Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении земельного законопроекта, а также по требованию президента Владимира Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта.

Об этом свидетельствует расписание заседаний, обнародованное на сайте парламента.

Так, во вторник, 3 марта, запланировано рассмотрение поправок к законопроекту о снятии моратория на продажу земли. Также нардепы включат в повестку одобрение решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

В среду, 4 марта, депутаты рассмотрят вопросы функционирования банковской системы. Кроме того, в повестке - законопроекты по вопросам гражданства, сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, ужесточение административной ответственности за незаконную торговлю горючим и повышение эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Планировалось, что в среду, в 16:00 депутаты будут работать в группах и фракциях, но Владимир Зеленский созвал на 4 марта внеочередное пленарное заседание парламента. В его повестке дня - рассмотрение ратификации Рамочного договора между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины, вопросов о деятельности Кабмина, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепление правопорядка.

В четверг, 5 марта, в планах - рассмотреть отмену государственной регистрации договоров о совместной инвестиционной деятельности, определение ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования и освобождение внутренне перемещенных лиц от негативных последствий неисполнения денежных обязательств .

Рада также рассмотрит изменения в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которая отправляется или прибывает в аэропорт Украины

Пятница, 6 марта, начнется с часа вопросов к правительству. Раде предложены к рассмотрению изменения к закону "О Национальной полиции" о совершенствовании деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения. Во втором чтении парламент рассмотрит законопроект о сельскохозяйственной кооперации.

Напомним, "Страна" в связи с созывом президентом внеочередного заседания парламента писала о том, ждет ли Украину чистка власти 4 марта.