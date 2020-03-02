Мужчиной, который вечером 29 февраля в Киеве достал из ледяной реки водителя и пассажиров автомобиля, упавшего в Русановский канал, оказался прокурор Киевской областной прокуратуры Казбек Тедеев.

Об этом сообщает "5 канал".

Так, благодаря тому, что Казбек поспешил на помощь незнакомым ему людям, инцидент обошелся без жертв.

"Проезжал мимо этой набережной, услышал женский крик, звали на помощь. Затем увидел пожилого мужчину, который сказал, что якобы упала там машина в реку. И якобы там в машине находятся дети. Поэтому и решил помочь. Там была семья. Там был мужчина, была женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму. Переохлаждение, конечно, и он получил, и она получила", - рассказал Казбек Тедеев.

Напомним, в конце января под Киевом машина с ребенком слетела с дороги в реку и утонула.