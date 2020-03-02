Первые в текущем году ракетные испытания провели вооруженные силы КНДР. Две ракеты были запущены в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на южнокорейскую разведку пишет Yonhap.

Отмечается, что первые в 2020 году ракеты КНДР выпустила с полигона в районе города Вонсан, это на юго-востоке страны.

В сообщении южнокорейской разведки говорится о том, что Пхеньян произвел два пуска неопознанных ракет в сторону Японского моря.

Напомним, в начале 2020 года стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении моратория на испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет и пообещал в недалеком будущем продемонстрировать новый вид стратегического оружия. Это случилось после проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.