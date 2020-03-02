Два кандидата Демократической партии США после праймериз в Южной Каролине (их с солидным отрывом выиграл Джо Байден - Ред.), объявили о том, что прекращают дальнейшую борьбу в президентской гонке.

Сначала американский миллиардер Том Стайер объявил о прекращении своей предвыборной кампании, а вслед за ним о точно таком же решении объявил и кандидат Пит Буттиджич, открытый гей и бывший мэр города Саут-Бенд.

Об этом передает Telegram-канал Пул №3.

"Нашей целью всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа. Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - заявил он своим сторонникам в ночь на понедельник, 2 марта.