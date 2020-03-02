Президент Франции Эммануэль Макрон выразил полную солидарность с Грецией и Болгарией по случаю наплыва мигрантов с Ближнего Востока со стороны Турции, которая открыла им свободный доступ к границам с Евросоюзом.

Об этом хозяин Елисейского дворца написал в своем Twitter.

"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - написал Эммануэль Макрон.

Также Макрон выразил готовность к совместным действиям с целью предотвращения гуманитарного и миграционного кризиса.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в минувшую субботу, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов.

После этого объявления, по данным европейских СМИ, на границе с Грецией с турецкой стороны в воскресенье скопилось около 12 тысяч мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию.

Главное миграционное давление выпало на долю стран "передовых позиций" - Греции и Болгарии.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция начала военную операцию в Сирии. Она получила название "Весенний щит".