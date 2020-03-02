После праймериз в Южной Каролине, которые выиграл Джо Байден, еще один видный демократ объявил о том, что прекращает борьбу. Американский миллиардер Том Стайер прекратил свою предвыборную кампанию после поражения в Южной Каролине. Он заявил, что не видит "возможности, как я могу победить".

Том Стайер потратил миллионы долларов на предвыборную рекламу в Южной Каролине. Но его поддержали лишь 11,3% избирателей, как передает Голос Америки.

Во время своей финальной речи кандидат-миллиардер заявил: "Мы живем в стране, где глубокий экономический несправедливость, где богатые люди получают выгоду за счет всех остальных. Я не входил в эти предвыборные гонки, чтобы просто получить голоса. Я вел эту кампанию, чтобы говорить о вещах, которые меня волновали больше всего".

В целом же по стране Стайер потратил на предвыборную рекламу 191 миллион долларов.

Еще четыре кандидата от Демократической партии - Элизабет Уоррен, Эми Клобучар, Пит Буттиджедж и Майкл Блумберг - пока еще оценивают свои шансы и перспективы в этой предвыборной кампании.

Клобучар и Уоррен не прекратят свою кампанию по крайней мере до супервторника, так как выборы будут проходить в том числе и в их родных штатах.

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