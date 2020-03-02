Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 продолжает собирать новые жертвы по всей планете. За выходные число зараженных и умерших значительно выросло, хотя есть и случаи выздоровления.

По состоянию на 00:00 часов по китайскому времени понедельника, 2 марта, (19:00, 27 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 87 874, умерло уже 3 141 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Последние данные по Китаю: 80 174 подтвержденных случая; 2 915 погибших (в том числе 2 в Гонконге и 1 на Тайване); 44 518 человек выздоровело. За пределами Китая отмечено более 7 700 подтвержденных случаев заражения, 126 смертей", - уверяют чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чехии и в Доминикане отмечены первые случаи заражения коронавирусом нового типа.