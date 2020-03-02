Вооруженное противостояние Турции и Сирии набирает обороты. В субботу, 29 февраля, турецкая армия нанесла массированный ракетный удар по военному аэропорту на юго-востоке Алеппо в Сирии. Об этом передает турецкое агентство Anadolu.

Сирийский аэродром был атакован турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами, затем его накрыли артиллерийским огнем.

Командование асадитов перебросило авиацию на аэродром Нейраб на юго-востоке Алеппо, после того, как турки атаковали аэродром Кувейрас. В результате субботнего удара аэродром Нейраб был полностью разрушен, утверждает турецкое командование. По данным турецких военных, этот объект активно использовался силами Башара Асада для организации атак на населенные пункты в зоне деэскалации.

Вывод из строя аэродромов значительно сузит возможности для сил Асада и его союзников на северо-западе Сирии. Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции "Весенний щит". Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция заявила об ударах по 200 объектам сирийской армии и значительных потерях противника.