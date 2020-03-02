Донецкий журналист Станислав Асеев, которого освободили из плена по обмену 29 декабря 2019 года, рассказал, что один из освобожденных в тот же день издевался над украинцами в донецкой тюрьме.

Речь идет о Евгении Бражникове и Алексее Кускове, которые, по словам Асеева, издевались над заключенными украинцами в донецкой спецтюрьме "Изоляция".

Об этом журналист Асеев рассказал на своей странице в Facebook.

"О Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом всё. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ ещё 20 января", - написал Асеев.

Он рассказал, что Бражникова пытались избить другие освобожденные прямо во время обмена, но его "спасли военные и под конвоем СБУ доставили в Киев"Кусков же, по его словам, уже более двух лет находится на свободе, его обменяли еще в декабре 2017 года.

"В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже (Кусков – Ред.), хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду".

Станислав Печенкин, бывший гражданский заложник боевиков ОРДО из Горловки, рассказал "Украинской правде", что именно Бражников в "Изоляции" обливал холодной водой и бил заключенных для получения признаний. По его словам, Бражников - бывший милиционер, в 2014 году был активным участником "русской весны", активно помогал пророссийским митингам, нападал на участников проукраинских акций.

Скриншот: Станислав Асеев/Facebook

Напомним, 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

СБУ опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских, в том числе Станислав Асеев.