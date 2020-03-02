Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия не пустит к себе нелегальных мигрантов, новая волна которых которых ожидается из-за решения Турции открыть им границу для выезда в ЕС. Курц заявил, что ситуация, которая была в 2015 году, когла в Австрии осели десятки тысяч мигрантов, не повторится.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Такая ситуация, как в 2015 году, не должна повториться. Наша цель - защитить внешние границы ЕС, остановить там незаконных мигрантов и не дать волне пройти дальше. Мы готовы поддержать страны на внешней границе дополнительными сотрудниками полиции. Если защита там не получится, Австрия защитит свои границы", - заявил Курц.

Скриншот: Facebook/Sebastian Kurz

Напомним, после обострения боевых действий в Идлибе и гибели десятков турецких солдат от ударов сирийской авиации, Турция заявила, что больше не будет сдерживать поток мигрантов из Сирии в Европейский союз.

Эксперты восприняли это как шантаж со стороны Эрдогана, чтобы добиться от ЕС жесткого давления на Россию, которая помогает властям Сирии в войне.

Тем временем, к границам Греции уже стянули полицию и военных, чтобы не допустить перехода мигрантов из Турции.