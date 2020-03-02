Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ужинал в индийском ресторане в Киеве с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист Кристофер Миллер



"Интересно! Не самое лучшее фото, но это украинский премьер Алексей Гончарук и руководитель Офиса президента Андрей Ермак на обеде в индийском ресторане в Киеве, где я и сейчас. Ожидается, что Гончарука отправят в отставку в среду", - сообщил в Twitter журналист.

Фото: Twitter/Christopher Miller

"Более четкое фото Ермака и Гончарука. Они только что закончили говорить и ушли. Не услышал ничего особо, но слышал имя Игоря Коломойского", - сообщил Миллер в комментариях.

Скриншот: Twitter/Christopher Miller

Ранее "Страна" писала, что по слухам, которые циркулируют в политических кругах, премьер-министр Украины Гончарук может повторно подать заявление об отставке. И ее могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 4 марта.

В тоже время, в Кабинете министров Украны заявили о том, что информация про отставку - слухи, которые они не комментируют.