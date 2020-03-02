Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что Россия - единственная страна, чьи военные в Сирии на законных основаниях.

Дмитрий Песков сказал, что Россия в регионе по просьбе избранного сирийского руководства.

Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Так представитель Кремля прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который накануне призвал президента Владимира Путина оставить Анкару "один на один" с сирийскими властями.



"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - сказал он.



Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей. Он также указал, что террористы в Сирии наносят удары и по российским военным объектам.

Ранее "Страна" писала, что Турция сбила два сирийских самолета Су-24.

Также мы рассказывали, что в Турции заявили о готовности воевать с РФ и пообещали ужасную месть из-за Сирии.