В Чехии и в Доминикане подтвердили случаи заражения коронавирусом нового типа из Уханя. В Чешской Республике три заболевших, в Доминиканской Республике заболел итальянец.

Об этом пишет The Prague Morning.

"В Чешской Республике три человека заражены новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

Двое заболевших поступили в больницу в Праге, еще один - в Усти-над-Лабем.

Все пациенты изолированы в инфекционных отделениях. Их состояние не является тяжелым.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис написал на своей странице в Facebook, что двое из заболевших чехи и одна гражданка США - студентка из Милана, все они прибыли из Италии.

Чиновники уверяют, что все инфицированные, включая тех лиц, с которыми они контактировали, находятся на карантине.



Скриншот: Facebook/Yevhen Perebyinis

Издание АР сообщает, то в воскресенье представители органов здравоохранения в Доминиканской Республики сообщили о первом подтвержденном случае нового коронавируса.

Заболевшим является 62-летний итальянец, который 22 февраля прибыл в страну без видимых симптомов. В данный момент он находился в изоляции в военном госпитале и "не показал серьезных осложнений".

Ранее "Страна" писала, что в Италии резко увеличилось число больных коронавирусом, перевалив за полторы тысячи.

Также мы рассказывали, что в Минздраве Украины заявили, что готовы к встрече с коронавирусом.