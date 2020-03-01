Между ГБР (Государственное бюро расследований) с одной стороны и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) с генпрокурором с другой стороны начался серьезный конфликт.

Идет он сразу по нескольким направлениям, сообщает Telegram-канал Политика Страны.

1. НАБУ и Офис генпрокурора предпринимают усилия, чтоб заблокировать проведение конкурса по отбору на должности оперативного и следственного состава в Госбюро. Для этого Офис генпрокурора уже зарегистрировал уголовное производство. Фабула - якобы руководители ГБР "Л", "В", "У", "С", "Б" (С и Б это замы Венедиктовой Соколов и Бабиков соответственно, остальные это советники по различным вопросам) хотят за взятки назначать сотрудников ГБР.

Производство уже открыто. Следовательно, против руководителей ГБР могут осуществляться негласные следственные действия – слежка, прослушка и т.д. В ходе которых, вероятно, постараются "накопать" разную информацию для возбуждения уже новых уголовных дел.

2. Офис генпрокурора забирает наиболее перспективные уголовные дела, связанные с представителями прежней власти и передает их в НАБУ. Самый яркий пример – дело о некачественных бронежелетах, которое расследует ГБР. Его фигурантами являются Пашинский, экс-министр обороны Полторак и его бывший заместитель Шевчук.

Офис генпрокурора предписал передать это дело в НАБУ.

Фото: Страна

3. Офис генпрокурора блокирует вынесение подозрение Порошенко по целому ряду головных производств, которые расследует ГБР. Так, следователи планировали вручение подозрения Порошенко по отправке кораблей в Азовское море, по назначению Семочко заместителем главы внешней разведки, по незаконному назначению членов Высшего совета правосудия. Но у генпрокурора вручение пидозр заблокировали.

По данным источников "Страны", на недавнем совещании в Офисе президента руководитель ГБР Венедиктова прямо обвинила Рябошапку в продаже уголовных дел и в саботаже важнейших расследований.

Все это стало еще одним аргументов в пользу увольнения генпрокурора, которое, как уже писала "Страна", может быть проголосовано уже в эту среду, 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады. Правда, для этого нужно собрать 150 подписей депутатов.

Сбор их уже идет.