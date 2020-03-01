Появились фотографии военного комплекса Strategic Long Range Cannon (SLRC). Предположительно, пушка сможет стрелять реактивными снарядами более чем на 1800 километров.

Об этом пишет Naked Science.

Фото артиллерийского комплекса SLRC показали на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США, продемонстрированном на конференции US-UK Modernization Demonstration Event.

По словам экспертов, Strategic Long Range Cannon будет использовать активно-реактивный снаряд, оснащенный, по всей вероятности, двухступенчатым реактивным двигателем. Расчет установки SLRC должен составлять восемь человек.

В состав батареи, как отмечается, войдут четыре пушки. Ранее стало известно, что один выстрел обойдется налогоплательщикам США не более чем в 400-500 тысяч долларов.

О перспективах самого Strategic Long Range Cannon пока сложно судить. В прошлом году стало известно, что финансировать программу будут с 2020 финансового года, а прототип построят в 2023-м. Дальнейшая судьба проекта напрямую связана с испытаниями прототипа комплекса.

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