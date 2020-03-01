Офицеров запаса, которые не проходили службу, а закончили военные кафедры, будут призывать на срочную службу в армии. Речь идет об офицерах возрастом до 43 лет. Сейчас военкомы готовят списки призывников.

Об том пишет "АрміяInform", со ссылкой на заявления начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковника Сергей Волков.

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины", - сказал полковник.

Он добавил, что не уверен по поводу сроков призыва, так как нет еще приказов из Генштаба. Сейчас собирают послужные карточки, уточняют картотеки, уточняют количество этих офицеров.

Офицеры запаса должны явиться на медосмотр в свои военкомы. На эту категорию призывников распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

"Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу - на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом - назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ", - подчеркнул Волков.

Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил.

Ранее "Страна" писала, что Министерство обороны заявило, что в 2020 году призыв на срочную службу в армию Украины будет проходить по плану, не отступая от закона.

Также мы рассказывали, что министр обороны пообещал забирать 18-19-летних в армию только добровольцами.