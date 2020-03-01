В Италии резко возросло число тех, кто заразился коронавируссом нового типа COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья, 1 марта, заболевших уже 1694 человека.

Об рассказал глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, передает Reuters.

Сейчас лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 - скончались.

Италия сейчас - главный очаг коронавируса в Европе. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавирус COVID-19 в стране. Самая опасная ситуация - в Лотаринии.

Ранее "Страна" писала, что у вернувшегося из Италии москвича обнаружили коронавирус. Его соседи по палате также могут быть заражены.

Также мы рассказывали, что в Беларуси коронавирусом заболела женщина, прилетевшая из Италии.