Заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина готова фиксировать случаи коронавируса, если в страну придет инфекция. Этот вывод он сделал после того, как осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"Во время визита "важно понять готовность больниц, а главное - готовность самого медицинского персонала. Это касается как профессиональных навыков, так и морального духа. Медики готовы предоставлять всю необходимую медицинскую помощь пациентам с Коронавирусной инфекцией", - цитирует пресс-служба замминистра.

В случае необходимости, медицинские работники готовы работать сверхурочно.

"Все сотрудники хорошо осведомлены о том, что делать в случае фиксации COVID-19. Во всех 3 городах уже были проведены как минимум 2-3 обучения. Также медики рассказали, что отработали механизмы еще при пандемическом гриппе, когда достаточно большое количество больных нуждались интенсивной терапии”, - рассказал Ляшко.

В больницах Житомира, Ровно и Сарны есть инфекционные боксы, выделенные специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. В Ровно в них уже побывало 4 человека с подозрением на инфекцию, но опасения не подтвердились.

Также Ляшко отметил, что в Житомирской больнице есть отделение интенсивной терапии и разработан план на случай, "как и где оказывать помощь большому количеству пациентов, отделение можно переоборудовать".

В Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

Фото: moz.gov.ua

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