В столице Франции - Париже - закрыли один из самых известных и самый популярный художественный музей мира - Лувр. Это временная мера, связанная с опасениями по поводу распространения коронавируса. Она принята по требованию работников музея.

О закрытии Лувра сообщает АР.

"Из-за распространяющейся эпидемии коронавируса был закрыт французский музей Лувр", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея очень обеспокоены по поводу угрозы распространения коронавируса, поскольку Лувр посещают люди отовсюду.

"Риск очень, очень, очень велик", - сказал сотрудник Лувра и представитель профсоюза Андре Сакристин.

Он считает, что несмотря на отсутствие известных случаев заражения среди 2300 музейных работников, это всего лишь вопрос времени.

Рано утром в воскресенье, 1 марта, желающие посетить музей туристы ждали несколько часов в очереди, прежде чем разойтись.

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