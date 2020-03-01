В Германии резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. Оно выросло более, чем в два раза по сравнению с прошлой пятницей. По состоянию на воскресенье, 1 марта, в Германии 129 зараженных, а в пятницу случаев было всего 53.

Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.

"По состоянию на 15.00 1 марта в Германии подтверждено 129 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе.

Больше всего их в земле Северный Рейн-Вестфалия - 74, почти все - в районе Гайнсберг.

В Баварии 23 случая, в Баден-Вюртемберге 15, в Гессене - 8. По два подтвержденных случая в Рейнланд-Пфальце и Шлезфиг Гольштейне; по одному - в Нижней Саксонии, Гамбурге и Бремене. А также 2 случая среди гостей страны, местонахождение которых на указывается.

Из всех зараженных 15 зараженных заболели серьезно. У них возникают проблемы с дыханием или развилась пневмония.

Институт рекомендует регулярное мытье рук. Эксперты не советуют использовать дыхательные маски и дезинфицирующие средства в повседневной жизни.

По состоянию на 1 марта 2020 года, в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человека.

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