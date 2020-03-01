В первый день весны противник на Донбассе нарушил режим прекращения огня и запустил противтанковую ракету в военный автомобиль. Погиб военный, двое получили ранения и двое - боевое поражение.

Об этом говорится на Facebook-станице Операции объединенных сил.

"Во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое, российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс", - говорится в сообщении.

Противотанковая управляемая ракета попала в кабину автомобиля, один военнослужащий погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевое поражения.

Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в больницы и оказали помощь.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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