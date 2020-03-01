В то время как Турция заявляет об открытии своей границы в Европу для уже более 100 тысяч нелегальных мигрантов, греческие силовики противостоят попаданию беженцев из Сирии в страну.

За последние два дня 73 человека были арестованы полицией Греции за незаконное пересечение, еще более 10 тысяч мигрантов не пустили на территорию Европейского Союза полицейские и военные.

Такое сообщение появилось на странице греческого ведомства в Twitter.

"Кампания дезинформации турецких властей продолжается. Реальность такова: было предотвращено проникновение на греческую территорию (во всем Эвросе) 10 тыс. человек со вчерашнего утра до сегодняшнего утра. 73 человека, которые не имеют связи с Идлибом, незаконно проникли на территорию Греции, были арестованы, и на них подготовлены документы в суд", - отметило в МИД Греции.

"Эффективно предотвращаются любые попытки их незаконно пересечь. Цифры, приводимые турецкими властями, являются полностью ложными и вводящими в заблуждение", - резюмировало свое сообщение МИД.

В свою очередь BBC сообщает, что некоторые мигранты бросаются камнями, металлическими прутьями и используют слезоточивый газ против силовиков, которые препятсвуют их попаданию в Европу. Также греческая полиция сообщила, что как минимум 500 человек на семи лодках достигли греческих островов Лесбос, Самос и Хиос, где лагеря для мигрантов уже сильно переполнены.

Замминистра обороны Греции Алкивиадис Стефанис отметил, что Турция намеренно поощряет мигрантов незаконно пересекать границу: "Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал он.

Скриншот: МИД Греции в Твиттер

Напомним, что сегодня Турция объявила об открытии границы с Европой для нелегальных мигрантов.

Также мы писали, что с сегодняшнего дня на северо-западе Сирии началась военная операция турецких войск под названием "Весенний щит".