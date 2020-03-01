В центре Харькова в городском саду Шевченко китаец вышел на одиночный пикет против предрассудков. Он обеспокоен тем, что в мире ассоциируют китайцев с заражением коронавирусом.

Фотография мужчины с плакатом и в маске появилась на Facebook в группе "Харьков NOW".

Плакат китайца гласит: "Я - не вирус! Я - человек!"

Скриншот: Facebook/Харьков NOW

Ранее "Страна" писала о том, что в Соединенных Штатах Америки зафиксирован первый в стране случай смерти от коронавируса их Уханя, умерла женщина из Вашингтона. В штате ввели чрезвычайное положение из-за опасности распространения вируса.

Также мы писали, что в Беларуси зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV из Китая. На этот раз заболела уже гражданка страны из Витебской области. Она и двое ее коллег прилетели из Италии.