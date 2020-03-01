После обострения под Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч 500 мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне с пятницы.

Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу в Twitter.

"По состоянию на 19.40 (18:40 по Киеву - Ред.) число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне - 100,577", - написал глава МВД Турции.

Отмечается, что решение открыть границы было принято после убийства 36 турецких солдат в Сирии военными режима Башара Асада. Из-за вооруженного конфликта тысячи нелегальных мигрантов направились в северо-западную турецкую провинцию Эдирне, чтобы попасть в Европу.

Известно, что только из Сирии в Турции уже назодятся 3,7 миллиона мигрантов. Турецкое руководство было недовольно тем, что Европа не выполнила свои обязательства по помощи мигрантам.

Cкриншот: Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter

Напомним, что с сегодняшнего дня на северо-западе Сирии началась военная операция турецких войск под названием "Весенний щит".

Также мы писали о том, что 27 февраля Турция понесла потери в Сирии в результате авиаудара и пообещала за это отомстить.