В Сумской области нетрезвый мужчина принялся угрожать полицейским ножом, за что правоохранители прострелили ему ноги из табельного оружия.

Об этом информирует пресс-служба стражей порядка в воскресенье, 1 марта.

Сообщается, что в Конотопе, около 21:30 в субботу, 29 февраля, полицейские приехали на вызов и обнаружили мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, 48-летний местный житель стал вести себя агрессивно и даже угрожал стражам порядка ножом.

"На все предупреждения реагировал агрессивно, поэтому, один работник наряда вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. Но ситуация не изменилась. Мужчина приблизился к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника", - говорится в сообщении.

После того, как злоумышленник был обезврежен, ему предоставили домедицинскую помощь.

"Сами правоохранители не пострадали. Касательно напавшего — им оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", - сообщила пресс-служба.

Так, теперь решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Скриншот: Полиция Сумской области в Фейсбук

Напомним, что недавно в центре Львова произошла массовая драка. При попытке прекратить беспорядки пострадали двое полицейских.

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