Президент России Владимир Путин подписал закон, который обеспечивает школьников младших классов в России бесплатным горячим питанием. Это решение вступает в силу с нового учебного года -1 сентября 2020 года.

Документ, подписанный президентом Российской Федерации, размещен на портале правовой информации России.

Подписание документа связано с тем, что 15 января в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что все российские школьники начальных классов будут обеспечены бесплатными горячими обедами.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учебных заведениях для детей переселенцев.

Также мы рассказывали, что рацион столовых в четверти украинских школ не соответствует нормам питания.