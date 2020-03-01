В Харьковском массиве столицы преступники проникли в квартиру и оглушили ее ударом по голове, чтобы совершить ограбление. Потерпевшая провела некоторое время без сознания, а очнувшись, обратилась в полицию.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей Киева в воскресенье, 1 марта.

Фото: Полиция Киева

Известно, что жительница Киева открыла дверь своей квартиры неизвестным мужчине и женщине, которые ударили ее по голове.

Некоторое время она находилась без сознания на полу, а когда пришла в себя, то обнаружила, что из квартиры пропали мобильный телефон, ноутбук, ювелирные изделия, деньги и другое имущество.

Фото: Полиция Киева

Спустя сутки после преступления полиция установила, что преступниками оказались 38-летний житель Винницы, который скрывался от исполнения приговора суда за совершение грабежа, и его знакомая - 24-летняя жительница Киевской области.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот: Полиция Киева

Ранее мы писали о необычном способе ограбления. Так, правоохранители поймали преступную группировку, которая занималась грабежом фур, движущихся на полном ходу.

Также "Страна" рассказывала, что в конце февраля в Днепровском районе столицы налетчик в камуфляже и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты".