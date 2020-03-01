В одной из больниц в России у пациента, который прилетел из Италии, диагностировали коронавирус. Зараженный находится в Москве, в палате с ним лежали еще шесть человек.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на соседа по палате мужчины с коронавирусом.

В сообщении оговорится о том, что Аслан Субханкулов рассказал, что недавно вернулся из Италии и почувствовал себя плохо.

Врачей вызвала комендант общежития, в котором он живет. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу №1 Москвы. В палате с ним лежали еще шесть человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Милана.

Внезапно Берова перевели в отдельную палату, поскольку анализы подтвердили у него коронавирус.

Теперь, по словам Аслана Субханкулова, главный врач больницы требует, чтобы соседи Давида Берова по палате не распространялись о том, что лежали с ним в одной палате. У всех соседей Давида уже взяли повторные анализы на коронавирус.

Скриншот: Telegram/Baza

По состоянию на 1 марта всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

Ранее "Страна" писала, что в штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение после первой смерти от коронавируса.

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