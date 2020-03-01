В заповеднике зоны отчуждения Чернобыля спасли сову, которая сломала крыло. Фото
Сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили на лесной дороге сову с травмированным крылом.
Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в воскресенье, 1 марта.
Птица уже не сможет охотиться в условиях дикой природы, однако ее жизни уже ничего не угрожает.
Фото: Чернобыльский заповедник
Сообщается, что работники заповедника не смогли выяснить причины травмирования совы серой (неясыти).
При осмотре птицы обнаружилось, что у нее сломано крыло. Спустя некоторое время сову успешно покормили несколькими кусочками сырого мяса.
Фото: Чернобыльский заповедник
Так как в заповеднике нет ветеринаров, беднягу пришлось отдать для выздоровления в специальный приют.
"Теперь спасенную птицы придется определенное время лечить. После выздоровления сова, скорее всего, уже не сможет летать и охотиться в дикой природе. Однако, окончательные прогнозы относительно состояния здоровья неясыти нам пообещали сообщить через несколько дней", - говорится в сообщении.
Скриншот: Чернобыльский заповедник в Фейсбук
Напомним, что в России автобус насмерть сбил амурского тигра, который вышел на дорогу на севере Приморского края, около села Глаголевка.
Также мы писали, что в Киевской области неизвестный выбросил собаку в мешке умирать на водоеме. Несчастного пса вытащили спасатели.