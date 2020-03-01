Сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили на лесной дороге сову с травмированным крылом.

Об этом рассказали в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в воскресенье, 1 марта.

Птица уже не сможет охотиться в условиях дикой природы, однако ее жизни уже ничего не угрожает.

Фото: Чернобыльский заповедник

Сообщается, что работники заповедника не смогли выяснить причины травмирования совы серой (неясыти).

При осмотре птицы обнаружилось, что у нее сломано крыло. Спустя некоторое время сову успешно покормили несколькими кусочками сырого мяса.



Фото: Чернобыльский заповедник

Так как в заповеднике нет ветеринаров, беднягу пришлось отдать для выздоровления в специальный приют.

"Теперь спасенную птицы придется определенное время лечить. После выздоровления сова, скорее всего, уже не сможет летать и охотиться в дикой природе. Однако, окончательные прогнозы относительно состояния здоровья неясыти нам пообещали сообщить через несколько дней", - говорится в сообщении.

Скриншот: Чернобыльский заповедник в Фейсбук

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