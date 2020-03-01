В понедельник почти по всей территории Украины будет ветрено. Ветер придет с юга и будет достигать штормовых значений. Температура по Украине в течение дня +5...+10 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди в понедельник пройдут на Западе и Севере, а на Востоке, Юге и в Центре будет преобладать сухая воздушная масса. В Киеве 2-го марта ожидается облачная влага ветреная погода. Небольшой дождь и +6...+8 градусов", - написала синоптик.

Фото:Facebook/Наталка Діденко

Кроме того, она предупредила, что в среду и в четверг можно будет уже "выгулять" новое демисезонное пальто или легкую курточку, так как 4 и 5 марта будет до +14 градусов.

Скриншот:Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что украинцев предупредили о штормовом ветре первого уровня опасности во второй день весны.

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