Еще 12 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великобритании. Таким образом общее число инфицированных составило 35 человек.

Об этом информирует издание Sky News.

Сообщается, что в стране подтвердилось 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Минздрав Британии заявил о самом большом скачке в количестве инфицированных за день.

Так, согласно информации министерства здравоохранения, трое пациентов, которые контактировали с уже заразившимися, заболели в Великобритании. Еще шестеро недавно вернулись из Италии.

Напомним, что о первых случаях коронавируса в Британии стало известно в конце января этого года.

Также мы писали, что в США зафиксирован первый в стране случай смерти от коронавируса их Уханя. Человек умер в штате Вашингтон.