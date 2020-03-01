Фото из космоса показали падение уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса
Уровень смога над Китаем стал ниже. Это фиксируют снимки со спутников NASA. Частично это связывают с тем, что в Китае пошел экономический спад из-за распространения коронавируса Covid-19.
Об этом пишет Sky News.
"NASA опубликовали спутниковые снимки, которые показывают резкое снижение уровня загрязнения в Китае, которое, по словам космического агентства США, частично связано с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Произошло значительное снижение содержания диоксида азота (NO2) - ядовитого газа, выделяемого автотранспортными средствами, электростанциями и промышленными объектами - из-за экономического спада после вспышки вируса.
Фото: Sky New
По словам ученых NASA, сокращение загрязнения NO2 впервые зарегистрировали вблизи Уханя, но в конечном итоге очищение распространилось по всей стране.
Согласно последним данным, в мире зарегистрировано 86986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 - летальные. Выздоровели уже 42294 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
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