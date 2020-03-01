Бывший лидер группы "Океан Эльзы", а сейчас народный депутат и парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук на своей странице в микроблоге Twitter в первый день весны опубликовал короткий стих, посвященный весне. Пользователи иронично назвали это выражением позиции сильного политика.

Стих на странице Вакарчук опубликовал в обед 1 марта.

"Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

мов дівчина у вінку".

Скриншот: Twitter /Sviatoslav Vakarchu

Стих написан как японское трехстишье хайку, однако в хайку обычно вообще нет рифмы, а у Вакарчука первая и вторая строчки рифмуются.

Пользователи отреагировали остро на это стихотворение, намекая ему в комментариях, что политик должен заниматься не сложением стихов: "Славко, ти щось не те робиш", "Ви не туди співаєте", "Сильная позиция, сильного политика", "Ось Ви і подали голос нарешті))) Це все що Ви, як очільник партії в змозі сказати?", - пишут пользователи.

Ранее "Страна" писала, что партия Вакарчука презентовала стратегию "холодной деоккупации" Крыма и Донбасса.

Также мы рассказывали, что Святослав Вакарчук получал гонорары за концертные выступления от швейцарской компании Amber Production, которой руководит гражданка России Юлия Актанка.