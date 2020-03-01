В Соединенных Штатах Америки зафиксирован первый в стране случай смерти от коронавируса их Уханя. Человек умер в штате Вашингтон. В штате ввели чрезвычайное положение.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы узнали о смерти жителя нашего штата от коронавируса. Соболезнуем его родным и близким. Мы подложим работать над тем, чтобы этот вирус перестал приводить к смерти людей", - говорится в заявлении губернатора штата Джея Инсли.

Джей Инсли объявил чрезвычайное положение, которое предписывает всем государственным учреждениям "использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку".

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сообщил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была "медицинским пациентом высокого риска".

Ранее "Страна" писала, что из карантина в Севастополе сбежала украинка, у которой подозревают коронавирус.

Также мы рассказывали, что вернувшегося из Италии украинца положили в больницу с подозрением на коронавирус.