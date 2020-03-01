Весна в стране начнется не очень приятно - через Украину пронесется мощнейший ветер скоростью 20 метров в секунду. Еще суровее погода будет в Карпатах. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом в воскресенье, 1 марта сообщил Украинский гидрометцентр.

"2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Страна" публиковала подробный прогноз погоды на первый месяц весны. Так, на восток страны потепление придет лишь с середины марта.

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