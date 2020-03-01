В Беларуси зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV из Китая. На этот раз заболела уже гражданка страны из Витебской области. Она и двое ее коллег прилетели из Италии.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Тесты проводились в рамках контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов.

"Белорусская гражданка и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы", - сообщили в министерстве.

Они госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. У двух ее коллег тесты отрицательные, пациентку обследуют повторно.

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