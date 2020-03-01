Под Киевом в гостинице "Чабаны" вспыхнул пожар. О пострадавших в ходе инцидента пока ничего не известно.

Об этом в воскресенье, 1 марта информирует пресс-служба ГСЧС.

"1 марта в 12:10 в пгт. Чабаны Киево-Святошинского района в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" возник пожар. По состоянию на 13:10 площадь пожара составляет 300 кв", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар в 13:30. По состоянию на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Всего, к тушению пожара было привлечено 60 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее мы писали о том, что под Киевом, в районе села Крюковщина, загорелся склад. Пожар произошел в ста метрах от Жулянского моста.

Также "Страна" сообщала, что на Троещине в Киеве загорелась многоэтажка. В результате инцидента была госпитализирована женщина.