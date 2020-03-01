В воскресенье утром, 1 марта, в Киеве на Соломенской площади произошло возгорание маршрутного автобуса прямо на ходу.

Как сообщает "Киев Оперативный", на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

"На Соломенской площади утром, прямо во время движения загорелся маршрутный автобус. Ликвидировали пожар спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в столице, возле Шулявского моста, который недавно был отремонтирован, произошло ДТП при участии автомобиля Volkswagen и маршрутки. Количество пострадавших пока неизвестно.

Также мы писали о том, что в Днепровском районе Киева, на перекрестке Петра Запорожца и Перова автомобиль BMW врезался в остановку, где находились люди.