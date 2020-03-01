Папа Римский Франциск I впервые после сообщений о своей болезни предстал перед публикой.

Об этом в воскресенье, 1 марта информирует издание Associated Press.

Сообщается, что понтифик выступил сегодня перед верующим из окна над площадью Святого Петра в Ватикане. Очевидцы утверждают, что лидер католиков дважды кашлял во время своей речи.

Также стало известно о том, что Папа Римский отменил участие в недельном выезде в одну из деревень Рима для предпасхального ретрита. "К сожалению, простуда не позволяет мне участвовать в этом году. Я буду соблюдать духовные практики отсюда", - заявил понтифик.

Стоит отметить, что это первый раз за семилетнюю службу на этом посту, когда Франциск пропустил ретрит.

Ранее мы писали о том, что Папа Франциск отменяет официальные встречи на протяжении уже трех дней из-за сильной простуды.

Напомним, что недавно ряд мировых СМИ распространили фейк касательно заболевания понтифика коронавирусом.