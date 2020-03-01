После попытки самосоженния у здания Офиса президента, которую предпринял на недели мужчина с Сумской области из-за земельных афер чиновников, к подобному методу протеста может прибегнуть и фермер с Черниговщины Игорь Билобловский.

В распоряжение редакции попала запись разговора, записанного 27 февраля 2019 года во время совещания у прокурора Черниговской области.

На записи слышны голоса начальницы полиции Носовского района Ирины Вовы и областного прокурора Андрея Парусова.

Ирина Вова сообщает, что, по ее информации, фермер Игорь Билобловский, который находится в противостоянии с районной прокуратурой, собирается поехать и поджечь себя на Банковой. На, что областной прокурор отвечает – "пусть едет".

Ирина Вова, начальница полиции Носовского района, подтверила "Стране" факт разговора и рассказала о конфликте прокуратуры и Игоря Билобловского.

"Фермера преследует прокуратура. Он сейчас в отчаянии и у нас есть оперативная информация, что он хочет поехать под Офис Президента и себя поджечь. Об этом я сказала на заседании у прокурора области на что в ответ услышала только агрессию и одобрение касательно того, что фермер хочет себя поджечь: "Пусть едет", - заявил прокурор области Андрей Парус", – рассказывает Ирина.

По ее словам, прокурор чуть ли обвинял ее в том, что она покрывает фермера.

"Страна" связалась с Андреем Парусом и спросила о разговоре на коллегии.

Областной прокурор подтвердил информацию, что Ирина Вовы докладывала о намерениях Билобловского поджечь себя.

"Об этом я узнал из слов Ирины Вовы. Эту информацию мне никто не передавал в официальном порядке поэтому реагировать на нее я не буду", – сказал "Стране" Андрей Парус. Но при этом отрицает, что говорил "пусть едет" в смысле "пусть едет и плджигает".

Касательно уголовного дела, которое Игорь Билобловский считает уголовным преследованием, прокурор Андрей Парус комментировать отказался. "Обращайтесь в пресс-службу с официальным запросом и вам дадут ответы на все вопросы. Все материалы дела являются тайной досудебного расследования", – комментирует Парус.

Также мы пообщались с фермером Игорем Билобловским. Он говорит, что прокуратура его загнала в ситуацию, когда он не понимает, что ему делать.

"Прокуроры увидели, что я хочу запустить свое небольшое дело, пилораму, как начинающий фермер. Все местные жители говорят, что местная прокуратура вот так и работают, приезжает и садит под колпак всех, кто хоть какое-то небольшое дело хочет запустить, чтобы дань платили. Они сфабриковали дело. Но я оказал сопротивление, начал все снимать на видео и публиковать в интернете, обращаться к блогерам, что их разозлило и они изъяли у меня 40 кубов дерева, что фактически поставило мой бизнес на грань катастрофы", – рассказывает Билобловский.

Он подтвердил свои намерения поджечь себя, чтобы привлечь внимание власти. "Поеду вместе с женой и подпалим себя под Офисом президента или Верховной Радой. Других способов остановить беспредел я не вижу", - сказал нам фермер.