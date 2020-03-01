Сирийские самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие позиции.

Об этом рассказали в министерстве обороны Турции, передает информационное агентство Anadolu.

"Два самолета Су-24, принадлежавшие режиму Асада, которые напали на наш самолет, были сбиты Министерством национальной обороны", - заявили в ведомстве.

Также Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 3 установок ПВО сирийских сил, одной из которых удалось сбить турецкий беспилотник турецких вооруженных сил.

Напомним, что с сегодняшнего дня на северо-западе Сирии началась военная операция турецких войск под названием "Весенний щит". Руководство Турции подчеркнуло, что целью не является противостояние с Россией.

Также мы писали о том, что сегодня указом Башара Асада над Идлибом было закрыто воздушное пространство для всех самолетов.