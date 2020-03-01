Под Киевом, возле села Чабаны вспыхнул отель, рядом возле которой расположена автозаправочная станция. Сейчас саму трассу "Киев-Одесса" перекрыли.

Как передает dtp.kiev.ua, на месте ЧП сейчас работает несколько отрядов пожарных.

"Пожар на территории АЗС КЛО в Чабанах. На въезде в Киев серьезный пожар на территории АЗС КЛО, в здании где кафе "Борщ" горит второй этаж, предварительно там расположена гостиница. На месте несколько единиц пожарной техники, скорая, полиция. Спасатели ликвидируют возгорание. Из -за дыма на трассе ужасная видимость, будьте осторожны. Информацию устанавливаем", - говорится в сообщении.

В то же время спасатели уточнили, что пожар охватил 300 "квадратов". К тушению возгорания привлекли 60 спасателей.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" информировала, что недавно на Троещине был масштабный пожар, горело строение возле травмайной линии. Огонь удалось локализовать без пострадавших.

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