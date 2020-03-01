Фитнес-тренер Вадим Петров похвастался своим знакомством с президентом Украины Владимиром Зеленским в соцсети.

Он опубликовал селфи с нынешним гарантом Конституции в своем Instagram.

Скриншот: Вадим Петров в Инстаграм

Судя по геолокации фото, Зеленский занимался с персональным тренером в элитном фитнес-центре "Gymmaxx" на Новопечерских липках в Киеве.

Отметим, что занятия в спорткомплексе являются вовсе не дешевым удовольствием: стоимость платинового абонемента на год - 85 тысяч гривен, а золотой пропуск на фитнес в "Gymmaxx" обойдется желающим оздоровиться в 60 тысяч гривен.

Напомним, что национальным федерациям по таким олимпийским видам как регби, хоккей, баскетбол, бокс и легкая атлетика не хватает средств на свою деятельность.

Однако президенту действительно необходимо поддерживать свое здоровье в условиях стресса, так как на 4 марта он созвал внеочередное заседание Верховной Рады, на котором возможно будут рассматриваться перестановки в правительстве.